Риттер раскрыл, что будет, если США решатся захватить остров Харк в Иране

Попытка американцев захватить иранский остров Харк провалится, решение проникнуть в Персидский залив — самоубийство, высказал свое мнение в социальной сети X* офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
По его словам, 31-й экспедиционный корпус морской пехоты США направляется в сторону Персидского залива. Однако десантный корабль класса «Америка» USS Tripoli, на борту которого находятся эти военные, даже не может приблизиться к острову — Ормузский пролив закрыт.
Риттер подчеркнул, что об этом еще предупреждал бывший командующий морской пехотой генерал Дэвид Бергер в своем руководстве по планированию на 2019 год, где он отметил, что «способность нашей страны проецировать силу и влияние за пределы своих берегов все чаще подвергается сомнению из-за высокоточных огневых ударов на большие расстояния; расширения угроз с воздуха, надводных и подводных сил».
«И вот, семь лет спустя, мы оказались в плену устаревших доктрин и систем. Если морские пехотинцы попытаются захватить остров Харк, это будет штурм с берега, а не с моря. Морским пехотинцам и их конвертопланам Osprey потребуется переброситься в Кувейт или Бахрейн, которые в настоящее время подвергаются атакам иранских ракет и беспилотников, и от их попытки воздушного десанта будет зависеть их силы», — подчеркнул Риттер.
По его словам, в мае 1975 года морские пехотинцы США провели аналогичную операцию по вертикальному окружению острова Кох Танг в Сиамском заливе.
Задуманная как спасательная операция по освобождению американских моряков торгового флота, взятых в плен красными кхмерами, операция закончилась тем, что морские пехотинцы не обнаружили пленных, а зато столкнулись с множеством окопавшихся бойцов красных кхмеров, которые сбили три из одиннадцати вертолетов, использованных при первоначальной высадке, и сильно повредили еще пять. Тогда погибли 38 морских пехотинцев и военнослужащих ВВС США, еще 50 были убиты, прежде чем их эвакуировали под шквальным огнем.
«Любая попытка высадить морских пехотинцев на острове Харк закончится катастрофой, на фоне которой остров Кох Танг покажется детской забавой», — добавил экс-разведчик.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее профессор Малинен заявил, что без наземного наступления Ормузский пролив не открыть.
