Трамп призвал Китай поддержать «небольшую миссию» по Ормузскому проливу

Глава Белого дома Дональд Трамп предложил Китаю участвовать в «небольшой миссии» для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе.
«Китай представляет особый интерес в этом контексте. Как известно, около 90% их нефти поступает именно через этот пролив. Поэтому я спросил, не хотят ли они присоединиться к нашей инициативе и посмотреть, к чему это приведёт», — сказал Трамп представителям СМИ.
Кроме того, существуют другие политические и дипломатические причины, по которым Китай может воздержаться от участия. Однако, это было бы в интересах Китая, добавил Трамп.
Ранее американский лидер заявил, что страны Североатлантического альянса в случае отправки своих военных кораблей в Ормузский пролив столкнутся с минимальным риском. Глава государства объяснил свои слова тем, что боевые возможности Ирана якобы «фактически уничтожены».