Digi24: первые самолеты США прибыли в Румынию для переброски на Ближний Восток

Ранее Digi24 сообщил, что США обратились к Румынии с запросом о предоставлении возможности использования авиабазы Михаил Когэлничану для проведения операций против Ирана. Позднее стало известно, что президент Румынии Никушор Дан заявил о согласии Бухареста на размещение самолетов и военнослужащих США на авиабазе. По словам экс-главы МИД Румынии Адриана Чиорояну, географическое положение республики делает авиабазу Михаила Когэлничану важным стратегическим активом, а ее использование для ударов по Ирану отвечает стратегическим интересам страны.