Digi24: первые самолеты США прибыли в Румынию для переброски на Ближний Восток

БУХАРЕСТ, 16 марта. /ТАСС/. Первые три самолета-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker прибыли в Румынию для их дальнейшей переброски на Ближний Восток для участия в операциях против Ирана. Об этом сообщил телеканал Digi24.

Источник: U.S. Air Force

По его данным, самолеты находятся в Бухаресте на 90-й авиабазе. Там их дозаправят, и они передислоцируются на авиабазу Михаил Когэлничану на востоке страны. Отмечается, что радиолокационные системы и военнослужащих в Румынию еще не перебросили.

Ранее Digi24 сообщил, что США обратились к Румынии с запросом о предоставлении возможности использования авиабазы Михаил Когэлничану для проведения операций против Ирана. Позднее стало известно, что президент Румынии Никушор Дан заявил о согласии Бухареста на размещение самолетов и военнослужащих США на авиабазе. По словам экс-главы МИД Румынии Адриана Чиорояну, географическое положение республики делает авиабазу Михаила Когэлничану важным стратегическим активом, а ее использование для ударов по Ирану отвечает стратегическим интересам страны.

