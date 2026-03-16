Лавров рассказал о непростой ситуации с ДСНВ

«Непросто обстоят дела и в области контроля над вооружениями. Пятого февраля 2026 года прекратил существование российско-американский Договор о стратегических наступательных вооружениях. Выдвинутая президентом Владимиром Путиным инициатива о дальнейшем добровольном соблюдении сторонами по ДСНВ заложенных в него центральных количественных ограничений была оставлена без ответа американской стороной», — сказал Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.