Лавров рассказал о непростой ситуации с ДСНВ

«Непросто обстоят дела и в области контроля над вооружениями. Пятого февраля 2026 года прекратил существование российско-американский Договор о стратегических наступательных вооружениях. Выдвинутая президентом Владимиром Путиным инициатива о дальнейшем добровольном соблюдении сторонами по ДСНВ заложенных в него центральных количественных ограничений была оставлена без ответа американской стороной», — сказал Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.
ДСНВ — это международный договор между Россией и Соединёнными Штатами, направленный на сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений. Известен также как договор СНВ-III. Документ в свое время зафиксировал предельные количественные показатели ядерных носителей и боезарядов.