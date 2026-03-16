Лавров рассказал о непростой ситуации с ДСНВ

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Ситуация в области контроля над вооружениями обстоит не просто, США не ответили на российское предложение по ДСНВ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Непросто обстоят дела и в области контроля над вооружениями. Пятого февраля 2026 года прекратил существование российско-американский Договор о стратегических наступательных вооружениях. Выдвинутая президентом Владимиром Путиным инициатива о дальнейшем добровольном соблюдении сторонами по ДСНВ заложенных в него центральных количественных ограничений была оставлена без ответа американской стороной», — сказал Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

ДСНВ: документ, регулировавший крупнейшие ядерные арсеналы мира
ДСНВ — это международный договор между Россией и Соединенными Штатами, направленный на сокращение и ограничение стратегических наступательных вооружений. Известен также как договор СНВ-III. Документ в свое время зафиксировал предельные количественные показатели ядерных носителей и боезарядов: собрали о нем главное.
