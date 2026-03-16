Оуэнс заявила, что Чарли Кирка убили из-за позиции по войне в Иране

Американского консервативного активиста Кирка могли убить из-за противодействия войне в Иране, в этом мог быть замешан Израиль, считает журналистка Оуэнс.

Источник: Аргументы и факты

Американского консервативного активиста Чарли Кирка могли убить представители Израиля из-за противодействия войне в Иране, считает журналистка из США Кэндис Оуэнс.

«Сколько бы статей ни опубликовала Бари Вайс (главред CBS News, — прим. ред.), сколько бы монологов ни произнес Марк Левин (режиссер и продюсер, — прим. ред.), подавляющее большинство людей в мире считают, что Чарли Кирк был убит за противодействие этой войне», — заявила в социальной сети X* Оуэнс.

По ее словам, американский народ в целом верил в невинность и дружбу Израиля и поэтому был готов умереть за границей, защищая его. Вся добрая воля испарилась в одночасье, вместо того, чтобы целенаправленно работать над восстановлением отношений, сионисты продолжают использовать тактику клеветы, обмана, борьбы с законом и убийств, чтобы навязать свою точку зрения, отметила активистка.

«Они, похоже, больше не способны различать иллюзию и реальность. Они ошибочно полагали, что за достаточно большие деньги смогут купить истину. Сионисты сейчас в буквальном смысле сами себе злейшие враги. Им больше никто ни в чём не верит, да и не должен верить. Безумные, необдуманные требования из бункера, обычно звучащие непосредственно перед падением империи», — подытожила она.

Напомним, Оуэнс после убийства Кирка, которое произошло 10 сентября 2025, года неоднократно подвергала критике его жену — Эрику. Она обвиняет вдову в заговоре с сионистами, а также в том, что та использует компанию Кирка TPUSA для продвижения и обогащения себя. В начале 2026 года Оуэнс даже слила «жизнерадостный телефонный звонок» Эрики сотрудникам компании, который состоялся через две недели после смерти мужчины. Позже журналистка обвинила вдову в связях с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, с которым Эрика якобы даже собиралась снимать шоу.

Ранее американский предприниматель Дотком заявил, что за Зеленским и конфликтом на Украине стоит Израиль.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Чарли Кирка
Американский политический активист, публицист и основатель организации Turning Point USA, Чарли Кирк стал одной из самых заметных фигур консервативного движения. Детали его жизни, карьеры и трагической гибели — в нашем материале.
Читать дальше