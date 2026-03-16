Лавров: США не дали внятных разъяснений по вопросу ядерных испытаний

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что от Соединенных Штатов до сих пор не поступило четких разъяснений относительно указания американского президента Дональд Трамп о возможном возобновлении ядерных испытаний.
Напомним, что американский лидер распорядился начать испытания ядерного оружия в ходе своего азиатского турне. Академик Алексей Арбатов считает, что такое заявление главы Белого дома было вызвано озабоченностью российскими разработками, в том числе «Буревестник» и «Посейдон».