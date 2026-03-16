Пушилин сообщил о продвижении ВС РФ в Константиновке

Российские военные продвинулись на востоке Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«На константиновском направлении фиксируются боевые действия на южной окраине, там есть улучшение наших позиций. Также мы видим продвижение в восточной части и развернувшиеся бои с юго-западной стороны, непосредственно в самой Константиновке», — сказал чиновник в эфире телеканала «Вести».
Накануне Пушилин заявлял, что бойцы ВС РФ приблизились к охвату Краматорска и Славянска в ДНР. Он подчеркивал, что Славянско-Краматорская агломерация имеет ключевое значение для ВСУ, так как является их транспортно-логистическим узлом и укрепрайоном.
Отдельно чиновник обращал внимание на то, что установление контроля над Славянском позволит восстановить канал Северский Донецк — Донбасс, который питает ДНР водой.