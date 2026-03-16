Оуэнс заявила, что США и Израиль скрывают реальное состояние Нетаньяху

США и Израиль скрывают реальное состояние здоровья израильского премьер-министра Биньямина (Биби) Нетаньяху, считает американская журналистка и активистка Кэндис Оуэнс.
«Происходит сокрытие информации о состоянии здоровья Биби Нетаньяху. Правительство Соединенных Штатов должно заняться этим вопросом напрямую, но существует указание хранить молчание. Что происходит? Разве они не лгали достаточно?», — заявила она в социальной сети X*.
Ранее американский предприниматель Дотком высказывал мнение, что Нетаньяху может быть мертв, а видео с ним генерирует искусственный интеллект (ИИ).
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее Оуэнс заявляла, что американского активиста Чарли Кирка могли убить из-за противодействия войне в Иране.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.