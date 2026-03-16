Иран заявил, что будет воевать, пока Трамп не признает ошибку

По его словам, иранские вооруженные силы намерены продолжать удары до тех пор, пока американская сторона не признает, что конфликт был ошибочным.
«Наши мощные вооруженные силы будут продолжать вести огонь, пока президент США не осознает, что незаконная война, которую он навязывает и иранцам, и американцам, ошибочна и никогда не должна повториться. Пострадавшим также должна быть выплачена компенсация», — заявил глава МИД Ирана.
Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что возможная попытка американских военных захватить иранский остров Харк в Персидском заливе может закончиться катастрофой.
По его словам, десантный корабль USS Tripoli с морскими пехотинцами направляется в регион, однако операция по захвату острова будет крайне сложной, поскольку Ормузский пролив закрыт, а базы США в Кувейте и Бахрейне подвергаются ударам иранских ракет и беспилотников.