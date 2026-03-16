Радий Хабиров высоко оценил работу по вывозу башкирских туристов из ОАЭ

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и отмены авиарейсов туристы из Башкирии, находившиеся там на отдыхе, оказались временно заблокированы в стране.
Согласно поручению Радия Хабирова, была поставлена задача обеспечить своевременное возвращение своих граждан обратно в Россию. Был создан Ситуационный центр (
Благодаря эффективной работе региональных структур совместно с дипломатическим представительством, был оперативно организован вывоз жителей республики из ОАЭ.
«Особо я хотел бы поблагодарить Романа Владимировича. Очень хорошую работу провели. Нашим туристам помогли и вывезли», — сказал Глава Башкирии, также отметив работу минтуризма и министерства внешнеэкономических связей региона.
Ранее «Башинформ» рассказывал о туристах, застрявших за рубежом после отмены рейсов в Дубае.