Радий Хабиров высоко оценил работу по вывозу башкирских туристов из ОАЭ

Сегодня на оперативном совещании правительства Глава Башкортостана выразил благодарность за успешную организацию возвращения российских туристов из Объединенных Арабских Эмиратов.

Источник: Башинформ

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и отмены авиарейсов туристы из Башкирии, находившиеся там на отдыхе, оказались временно заблокированы в стране.

Согласно поручению Радия Хабирова, была поставлена задача обеспечить своевременное возвращение своих граждан обратно в Россию. Был создан Ситуационный центр (8 (347) 218−19−19), куда люди из Башкирии могли обратиться по любым вопросам, связанным с мерами поддержки для туристов на Ближнем Востоке. Также проблемами жителей республики занимался представитель республики в Эмиратах Роман Громов.

Благодаря эффективной работе региональных структур совместно с дипломатическим представительством, был оперативно организован вывоз жителей республики из ОАЭ.

«Особо я хотел бы поблагодарить Романа Владимировича. Очень хорошую работу провели. Нашим туристам помогли и вывезли», — сказал Глава Башкирии, также отметив работу минтуризма и министерства внешнеэкономических связей региона.

Ранее «Башинформ» рассказывал о туристах, застрявших за рубежом после отмены рейсов в Дубае.

