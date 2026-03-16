Омскому министру сельского хозяйства переназначили зама

Омскому министру сельского хозяйства Николаю Дрофе переназначили заместителя. Эту должность снова заняла Елена Русинова.
Приказ о ее переназначении опубликован на портале правовой информации. Согласно этому документу, полномочия Русиновой продлены еще на год — до 14 марта 2027. Впервые Елена Русинова была назначена на должность заместителя главы регионального минсельхоза в марте прошлого года.
В министерство сельского хозяйства и продовольственной безопасности она пришла работать из регионального минстроя, где также занимала должность заместителя министра. До начала карьеры в правительстве Омской области Елена Русинова работала в администрации Омска, где занимала пост заместителя мэра.