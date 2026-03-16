На кубанской нефтебазе в Лабинске произошел пожар из-за атаки беспилотников ВСУ

В Москве о каких-либо повреждениях или пострадавших не сообщается. Глава города рассказал, что на местах падений обломков работают специалисты экстренных служб. Однако работу аэропортов Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ограничивали — как писали в пресс-службе Росавиации, эти воздушные гавани принимали и отправляли самолеты «по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства». В результате ~задержаны оказались более 20 рейсов~. Об отмене ограничений было объявлено в 8:52, однако спустя 20 минут в Домодедово их ввели вновь.