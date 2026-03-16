Почему Трамп просит помощи в разблокировке Ормузского пролива

История обращений Трампа
Исламская республика блокировала судоходство через Ормузский пролив практически сразу же после того, как 28 февраля стартовала американо-израильская операция «Эпическая ярость». Танкеры с нефтью и газом почти прекратили транзит энергоресурсов из-за риска попасть под удары иранской армии. В итоге цены на энергоносители в мире существенно выросли.
Первоначально Дональд Трамп заявил, что разрешит проблему — обеспечит безопасность коммерческих кораблей за счет сопровождения американских военных судов, а также гарантирует страхование грузов и транспортных средств.
Позже Трамп призвал страны Европы и Азии, в том числе Британию, Японию, Францию, Японию, Южную Корею и даже Китай, направить суда в Ормузский пролив, чтобы общими силами справиться с исходящей от Ирана опасностью. В интервью NBC News он сказал, что некоторые страны якобы даже готовы присоединиться к морской операции США.
Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири заявил, что Ормузский пролив открыт, но его контролируют иранские военные. СМИ уточнили, что по проливу спокойно проходят танкеры из Китая, Индии и других дружественных стран.
16 марта Трамп в интервью The Financial Times предрек НАТО «плохое будущее», если союзники не согласятся США помочь в разблокировке Ормузского пролива. Он уточнил, что европейцы должны оказать поддержку Вашингтону, потому что ранее США оказали помощь с Украиной, хотя не должны были это делать.
Как в мире отреагировали на призывы Трампа
Япония не будет направлять корабли в Ормузский пролив. Об этом сообщает агенство Bloomberg.
Глава Минобороны страны Синдзиро Коидзуми провел телефонные переговоры с американским коллегой Питом Хегсетом. «Самое важное — это приложить наши усилия, в том числе дипломатические, для урегулирования ситуации», — заявил по итогам беседы японский министр.
Глава японского правительства Санаэ Такаити добавила, что официальных запросов со стороны Белого дома об участии в операции в Ормузском заливе власти страны не получали.
Газета The Daily Telegraph сообщила, что Великобритания не будет направлять военные корабли на помощь США на Ближнем Востоке. Журналисты издания считают, что отказ премьер-министра Кира Стармера откликнуться на призыв Трампа приведет к ухудшению отношений между двумя политиками, пишет «Лента.ру».
14 марта на странице МИД Франции в соцсети Х было опубликовано заявление, что Париж не будет отправлять военные корабли в Ормузский пролив. В сообщении уточняется, что авианосец Charles de Gaulle ВМС Франции продолжит дежурить в Средиземном море, выполняя задачи по обороне.
Норвегия также ответила отказом. Министр обороны страны Марита Хюндешхаген объяснила, что ситуация на Ближнем Востоке остается «очень серьезной». Поддержка Норвегии ограничилась призывом к сторонам конфликта соблюдать международное право, защищать мирное население и дипломатическим путем достигать договоренностей.
В Иране также отреагировали на призыв Трампа о помощи в Ормузском проливе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в соцсети X сделал язвительное высказывание в адрес Вашингтона.
«Хваленый зонтик безопасности США оказался дырявым и скорее притягивает беды, чем ограждает от них», — приводит его слова «РИА Новости». Аракчи добавил, что «братским соседям» необходимо избавиться от присутствия иностранных агрессоров на своей территории, и добавил, что американцев заботит лишь благополучие Израиля.
Мнения экспертов
«Обращение Дональда Трампа к другим странам с просьбой направить собственные корабли в Ормузский пролив для защиты торговых судов от ударов со стороны Ирана рискует быть расценено как проявление слабости», — считает политолог.
Он обратил внимание на то, что Вашингтон обратился за помощью даже к Пекину, несмотря на то, что они являются конкурентами за глобальное лидерство, что не прибавит «очков» репутации Штатов.
Эксперт добавил, что в команде Трампа понимают, что удары по Ирану были восприняты в мире с негативом, поэтому сейчас Белый дом старается вовлечь в конфликт дополнительные силы, чтобы «размазать» ответственность.
Политолог подчеркнул, что даже союзники по НАТО не спешат помогать США на Ближнем Востоке, что является признаком продолжения «дробления» единой позиции Североатлантического альянса.
По мнению Ткаченко, Китай не будет спешить откликаться на призыв США и продолжит придерживаться тактики «осознанного дистанцирования».
Старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке для «Ведомостей», спрогнозировал усиление давления США на европейских союзников для их подключения к конфликту. Эксперт напомнил, что американцы уже использовали все доступные способы давления на власти Ирана. Павел Кошкин добавил, что Вашингтон также старается сбить цены на энергоресурсы и для этого частично снял ограничения с российской нефти.
Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что Белый дом пытается разделить риски конфликта на Ближнем востоке с другими странами и привлечь в антииракскую коалицию как можно больше стран. Собеседник «Ведомостей» отметил, что европейские лидеры осуждают Исламскую Республику за закрытие Ормузского пролива, но не присоединяются к американской авантюре.