За ходом референдума в Крыму следила вся страна — Развожаев

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости Крым. 12 лет назад жители Крыма и Севастополя определили ход не только российской, но и мировой истории. Каждый голос стал частью общего решения — восстановить справедливость и вернуться в Россию. Об этом в своем поздравлении с двенадцатой годовщиной референдума отметил глава региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Цифры говорят сами за себя: 95,6% избирателей Севастополя проголосовали “За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации”. Сегодня, когда мы видим, до чего дошла ситуация на Украине, мы еще острее чувствуем значимость тех событий. Мы видим, как там расцвел неонацизм, — и наша армия ведет с ним борьбу. В такие моменты особенно ясно: выбор, сделанный в 2014‑м, был единственно верным», — написал в своем Telegram-канале Михаил Развожаев.

В поздравлении он подчеркнул, что в Крыму буквально все пронизано нашей общей историей и гордостью. Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир, могилы русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под Российскую державу. Севастополь — город‑легенда, город великой судьбы, город‑крепость и Родина русского Черноморского военного флота. Крым — это Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун‑гора. Каждое из этих мест свято для нас!

«Вся страна, затаив дыхание, следила в тот день за ходом исторического голосования. Кадры телетрансляций тех дней запечатлели подлинное единство: многотысячные митинги в российских городах, флаги, слезы радости», — напомнил Развожаев.

С общекрымским референдумом жителей полуострова поздравили в понедельник утром глава республики Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов. В своем поздравлении Аксенов подчеркнул, что крымский референдум — это общая победа. Он поблагодарил всех, кто ее приближал, благодаря кому эта победа стала возможной.

В свою очередь Константинов напомнил, как 12 лет назад с самого утра на избирательных участках выстроились очереди, крымчане голосовали семьями. Все шли на участки, чтобы сделать свой выбор, чтобы восстановить историческую справедливость, нарушенную в 1954 году.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.

Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше