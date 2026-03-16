За ходом референдума в Крыму следила вся страна — Развожаев

«Цифры говорят сами за себя: 95,6% избирателей Севастополя проголосовали “За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации”. Сегодня, когда мы видим, до чего дошла ситуация на Украине, мы еще острее чувствуем значимость тех событий. Мы видим, как там расцвел неонацизм, — и наша армия ведет с ним борьбу. В такие моменты особенно ясно: выбор, сделанный в 2014‑м, был единственно верным», — написал в своем Telegram-канале Михаил Развожаев.