За ходом референдума в Крыму следила вся страна — Развожаев

«Цифры говорят сами за себя: 95,6% избирателей Севастополя проголосовали “За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации”. Сегодня, когда мы видим, до чего дошла ситуация на Украине, мы еще острее чувствуем значимость тех событий. Мы видим, как там расцвел неонацизм, — и наша армия ведет с ним борьбу. В такие моменты особенно ясно: выбор, сделанный в 2014‑м, был единственно верным», — написал в своем Telegram-канале Михаил Развожаев.
В поздравлении он подчеркнул, что в Крыму буквально все пронизано нашей общей историей и гордостью. Здесь древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир, могилы русских солдат, мужеством которых Крым в 1783 году был взят под Российскую державу. Севастополь — город‑легенда, город великой судьбы, город‑крепость и Родина русского Черноморского военного флота. Крым — это Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун‑гора. Каждое из этих мест свято для нас!
«Вся страна, затаив дыхание, следила в тот день за ходом исторического голосования. Кадры телетрансляций тех дней запечатлели подлинное единство: многотысячные митинги в российских городах, флаги, слезы радости», — напомнил Развожаев.
С общекрымским референдумом жителей полуострова поздравили в понедельник утром глава республики Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов. В своем поздравлении Аксенов подчеркнул, что крымский референдум — это общая победа. Он поблагодарил всех, кто ее приближал, благодаря кому эта победа стала возможной.
В свою очередь Константинов напомнил, как 12 лет назад с самого утра на избирательных участках выстроились очереди, крымчане голосовали семьями. Все шли на участки, чтобы сделать свой выбор, чтобы восстановить историческую справедливость, нарушенную в 1954 году.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.