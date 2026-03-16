«Санкционная дубина»: политолог раскрыл, что стоит за угрозами Трампа

Заявление Трампа о «плохом будущем» НАТО — это очередные угрозы в стиле американского президента с целью давления на европейских союзников. Об этом Новостям Mail рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

У США и стран ЕС накопилось много претензий друг к другу, отмечает эксперт.

Трудно сказать, во что выльются угрозы Трампа. Но, скорее всего, речь идет о различных инструментах экономического давления со стороны США в отношении европейских государств.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Трамп неоднократно использовал такой экономический рычаг и вполне может прибегнуть к нему сейчас, считает аналитик. Константин Блохин отметил, что особенно много вопросов у США накопилось к Великобритании и Испании.

Единственный рычаг давления у Трампа сегодня — это «санкционная дубина». Не думаю, что речь идет о каком-то катастрофическом сценарии типа развала НАТО, но санкции, думаю, он будет пытаться использовать.

Константин Блохин
ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН

Ранее Трамп выступил с предупреждением в адрес НАТО. Американский лидер заявил, что альянс ждет «очень плохое будущее», если его члены откажутся поддержать США в конфликте с Ираном.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше