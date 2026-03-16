Паслеру предложат универсальное решение по застройке свердловских городов

Об этом в интервью ЕАН рассказал председатель Уральского общества охраны культурного наследия, начальник экспертно-аналитического отдела филиала ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России» Юрий Курашов. По его словам, идея этого проекта заключается в том, чтобы придать центральной части городов статус достопримечательного места в определенных границах. В дальнейшем на территории будут выявлять памятники или архитектурные ансамбли. На основании этих точек должна быть выработана градостроительная политика, которая позволит сохранить исторический облик поселений.
«Большинство городов имеют центры, спроектированные в 40-е и 50-е годы. И либо выявлять по одному-два памятника, либо выявить достопримечательное место с определением предмета охраны в виде особенностей застройки. То есть это не памятники-здания с существенными обременениями, а территория, с которой можно работать», — сказал Юрий Курашов.
По его словам, сам статус «достопримечательного места» не означает тотального запрета на какое-либо строительства. В качестве примера он привел соцгородок на Уралмаше в границах улиц Кировградской — Машиностроителей — Красных Партизан вместе с «лучистой планировкой», который был поставлен на охрану.
«В данной ситуации термин “консервация” не применим вообще, его сложно понимать. Можно говорить о музеификации, есть некие модные слова типа “ревалоризация, революционизация” и еще что-то. Достопримечательное место подразумевает как раз-таки сохранение и развитие территории района», — пояснил эксперт.