Politico назвало Орбана центром внимания предстоящего саммита ЕС

По их словам, позиция Венгрии вызывает раздражение у ряда государств ЕС, а некоторые страны обсуждают возможность обращения в суд ЕС из-за предполагаемого нарушения принципа «искреннего сотрудничества». При этом дипломаты отмечают, что судебная процедура может занять месяцы или годы, тогда как Киеву средства необходимы в ближайшее время.
На саммите может быть достигнут компромисс, допускают собеседники издания. По их словам, Орбан ранее демонстрировал готовность обсуждать сделку, которая может включать также разблокирование 20-го пакета санкций ЕС против России.
В конце февраля Венгрия наложила вето на решения Евросоюза о санкциях против России и предоставлении Украине кредита в размере €90 млрд, блокируя решение до восстановления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Несмотря на это, Еврокомиссия намерена выделить средства Киеву альтернативными способами, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что кредит будет предоставлен «тем или иным путем», указав на наличие нескольких вариантов обхода венгерского вето.
По информации Politico, Еврокомиссия пока не нашла быстрого юридического или процедурного механизма для выделения кредита, обсуждается также возможность лишить Венгрию права голоса по ст/ 7 Договора ЕС, что потребует согласия всех остальных членов блока. Дипломатические источники издания допустили, что Киеву могут выделить индивидуальное финансирование в размере $30 млрд, не требующее согласования всех стран.