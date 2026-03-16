Риски распространения ядерного оружия и биологические угрозы. Заявления Лаврова

Американская сторона до сих пор не дала внятных разъяснений по поводу указания президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению, размещенном на сайте дипведомства.