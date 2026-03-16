Риски распространения ядерного оружия и биологические угрозы. Заявления Лаврова

Американская сторона до сих пор не дала внятных разъяснений по поводу указания президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению, размещенном на сайте дипведомства.
По его словам, судьба режима нераспространения ядерного оружия вызывает серьезную тревогу на фоне острого военно-политического кризиса на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива. Лавров также отметил, что ряд стран работают над усилением существующих патогенов, созданием искусственных микроорганизмов с заданными особенностями.
ТАСС собрал ключевые заявления главы МИД.
Риски распространения ядерного оружия
- Американская сторона до сих пор не дала внятных разъяснений указаний Трампа по поводу возобновления ядерных испытаний: «По-прежнему отсутствуют перспективы вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Как все знают и признают, основная причина в том, что США так и не ратифицировали этот договор. В октябре 2025 года американский президент дал военному министру публичное указание по поводу возобновления ядерных испытаний. До сих пор от американской стороны так и не последовало внятных разъяснений, что имелось в виду и не идет ли речь о готовящемся отказе Вашингтона от моратория на полномасштабные ядерные взрывы».
- Судьба режима нераспространения ядерного оружия вызывает «серьезную тревогу» на фоне острого военно-политического кризиса на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива.
- Все больше стран укрепляется во мнении, что только обладание ядерным оружием может стать надежной гарантией защиты от неправомерных посягательств на их безопасность: «И это само по себе несет серьезные распространенческие риски».
Биологические угрозы
- Несколько стран работают над усилением существующих патогенов, созданием искусственных микроорганизмов с заданными особенностями: «Тем самым повышается вероятность появления биологических поражающих агентов нового поколения, не поддающихся идентификации традиционными методами».
- «Это лишь подтверждает востребованность того, к чему Россия призывает на протяжении многих лет: в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия необходимо разработать юридически обязывающий протокол с эффективным механизмом проверки».
Милитаризация космоса
- Деструктивные действия США и их союзников способствуют заметному возрастанию рисков милитаризации космоса и его превращения в зону конфликта: «Значительную угрозу для стратегической стабильности несет реализация проекта создания американской системы глобальной ПРО “Золотой купол”, предусматривающей развертывание ударных средств перехвата космического базирования уже к 2028 году».