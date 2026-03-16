Аксенов: Крупные объекты украинских олигархов в Крыму национализированы

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что работа по выявлению и национализации собственности, принадлежащей украинским олигархам и лицам, враждебно настроенным по отношению к России, в регионе практически завершена. Крупные объекты уже перешли в собственность государства.
В интервью РИА Новости Аксенов отметил, что масштабных объектов, которые еще не были бы национализированы, на полуострове не осталось. Тем не менее, он подчеркнул, что процесс проверки продолжается, так как могут быть выявлены менее крупные активы, принадлежащие недружественным лицам.
«Эта работа продолжается. Крупных уже нет, но какие-то еще остались. Чтобы полностью убедиться, надо “прошерстить” на сто процентов всю базу объектов имущества с точки зрения прав собственности… Это очень большая работа», — подчеркнул Сергей Аксенов.
По словам Аксенова, выявлению такого имущества способствует как мониторинг социальных сетей, так и активная гражданская позиция жителей Крыма. Люди обращаются с соответствующими сигналами в правоохранительные органы и лично к главе республики в соцсетях с просьбой проверить принадлежность тех или иных объектов.