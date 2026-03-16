Боррель обвинил фон дер Ляйен в неспособности противостоять Трампу

Также на конференции послов ЕС 9 марта фон дер Ляйен заявила, что «не следует проливать слезы по иранскому режиму». По ее словам иранский народ заслуживает права самостоятельно определять свое будущее, даже если это будет сопряжено с опасностями и нестабильностью. Она также подчеркнула, что Европа больше не может быть хранителем старого миропорядка.