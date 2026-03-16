Боррель обвинил фон дер Ляйен в неспособности противостоять Трампу

Он, в частности, раскритиковал неспособность главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен противостоять Вашингтону.
«Она систематически предвзята в пользу США и Израиля, несмотря на то, что Европа страдает от последствий в плане цен на энергоносители, в то время как Трамп злорадствует, что это хорошо для США, потому что они являются экспортерами нефти», — заявил Боррель.
Он также считает, что его преемница на посту главы евродипломатии Кая Каллас должна «более четко осуждать нарушения международного права, будь то со стороны России, Израиля или США», потому что «мы теряем доверие, когда избирательно используем международные нормы».
Боррель уверен, что фон дер Ляйен «продолжает выходить за рамки своих полномочий», занимаясь внешней политикой, которая не входит в ее компетенцию.
О том, что фон дер Ляйен вышла за рамки своих полномочий в первые дни военной кампании США и Израиля против Ирана, ранее писало Politico. Она взяла на себя роль, которую обычно должна исполнять Каллас — глава Еврокомиссии выразила поддержку смене режима в Тегеране и провела не менее десятка телефонных разговоров с лидерами ЕС и государств Персидского залива, рассказали источники издания.
Также на конференции послов ЕС 9 марта фон дер Ляйен заявила, что «не следует проливать слезы по иранскому режиму». По ее словам иранский народ заслуживает права самостоятельно определять свое будущее, даже если это будет сопряжено с опасностями и нестабильностью. Она также подчеркнула, что Европа больше не может быть хранителем старого миропорядка.
В конце февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по базам США и их союзников на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, ОАЭ и Катаре.
В ответ на это лидеры трех европейских стран — Великобритании, Франции и Германии — пригрозили использовать вооруженные силы против Ирана, в случае если тот продолжит наносить удары по их союзникам.
Кроме того, страны ЕС изучат усиление присутствия в Ормузском проливе, который перекрыли иранские военные и по которому проходит 20% мировых поставок нефти. Из-за этого цены на топливо в регионе резко подскочили.