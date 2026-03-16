Политолог объяснил, почему план США по быстрой победе в Иране провалился

Белый дом при планировании военной операции в Иране не учел военный потенциал Исламской Республики. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член Экспертного клуба «Дигория», политолог Кирилл Котов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Почему США не смогли быстро победить в войне на Ближнем Востоке? Тегеран в последние годы усиливал свою способность к обороне, инвестируя как в традиционные, так и в современные виды вооружений, особенно в БПЛА и ракетные войска», — сообщил собеседник NEWS.ru.

Котов добавил, что инвестиции Тегерана в военную промышленность оправдались, потому что сейчас ему приходится бороться с передовыми армиями США и Израиля. Эксперт отметил, что Исламская Республика демонстрирует инженерные и научные достижения. Он констатировал, что сейчас беспилотники и ракетные системы Ирана превосходят американские, израильские и ближневосточные аналоги. Политолог уточнил, что уверенности Ирану добавляет партнерство с Китаем и Россией.

Кирилл Котов напомнил, что план Белого дома по смене власти в Иране после нанесения ударов также не удалось реализовать. Политолог объяснил, что режим в Исламской Республике устоял, потому что прогнозы американцев об активности и возможностях внутренней оппозиции не оправдались. Кроме того, действия США и Израиля носили антигуманный характер — при ударах по Исламской Республике были атакованы больницы, школы, социальные объекты. «Такие военные преступления вызвали гнев населения, которое сконцентрировалось на консолидации и сопротивлении агрессору», пояснил эксперт.

16 марта КСИР сообщил об уничтожении более 80% важных объектов на базах США. В списке уничтоженного — стратегические радары и другое ключевое оборудование.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше