Путин: итоги референдума в Казахстане подтвердили поддержку курса Токаева

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отметил, что итоги референдума в Казахстане подтвердили широкую поддержку проводимого президентом этой страны курса на упрочение госинститутов и устойчивое развитие, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Итоги общенародного голосования в полной мере подтвердили широкую поддержку проводимого вами курса на упрочение государственных институтов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития страны», — говорится в послании.