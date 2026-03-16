Путин: итоги референдума в Казахстане подтвердили поддержку курса Токаева

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телеграмме президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отметил, что итоги референдума в Казахстане подтвердили широкую поддержку проводимого президентом этой страны курса на упрочение госинститутов и устойчивое развитие, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.