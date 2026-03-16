Авианосцы США отошли от Ирана

Авианосец Gerald R. Ford сместился к югу от саудовского порта Джидда, что вывело его за пределы досягаемости противокорабельных ракет йеменских хуситов. Тем временем Abraham Lincoln отошел от иранского побережья на расстояние более 1,1 тыс. км, хотя ранее на неделе он находился менее чем в 350 км от иранских территориальных вод. Передислокация произошла спустя несколько дней, после того как иранские катера атаковали корабль охраны, входивший в состав ударной группы Abraham Lincoln.