Авианосцы США отошли от Ирана

Спутниковые снимки показывают, что оба авианосца покинули зоны досягаемости береговых ракетных комплексов и переместились в центральную часть Красного моря и юго-западные воды Омана, пишет Defence Security Asia.
Авианосец Gerald R. Ford сместился к югу от саудовского порта Джидда, что вывело его за пределы досягаемости противокорабельных ракет йеменских хуситов. Тем временем Abraham Lincoln отошел от иранского побережья на расстояние более 1,1 тыс. км, хотя ранее на неделе он находился менее чем в 350 км от иранских территориальных вод. Передислокация произошла спустя несколько дней, после того как иранские катера атаковали корабль охраны, входивший в состав ударной группы Abraham Lincoln.
Военные эксперты, пишет Defence Security Asia, расценивают эти маневры не как отступление, а как тактическую корректировку, призванную снизить уязвимость дорогостоящих авианосцев перед асимметричными угрозами. Речь идет о роевых атаках быстроходных катеров, противокорабельных ракетах малой дальности и других средствах, которые Иран и его союзники активно используют в акватории Персидского залива и Красного моря.
Увеличение дистанции, по данным издания, позволяет авианосцам сохранять полный контроль над региональным воздушным пространством благодаря дальности бортовой авиации, но при этом осложняет противнику целеуказание и вынуждает его проводить атаки на пределе дальности, что технически сложнее. В Пентагоне подобное позиционирование называют контролируемым сдерживанием: силы остаются в регионе, но не подставляются под удар.
О запуске ракет по авианосцам Тегеран не раз заявлял после начала операции США и Израиля. 2 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что Abraham Lincoln после атак покинул позицию и отправился в юго-восточном направлении Индийского океана. 5 марта КСИР также сообщил об успешной атаке этого авианосца иранскими дронами, после чего, согласно заявлению, ударная группа удалилась от позиции.
США опровергали эти заявления Ирана и сообщали, что корабль не получал повреждений. Центральное военное командование подчеркивало, что Abraham Lincoln продолжает выполнять боевую задачу, а иранские ракеты «даже не приблизились к цели».