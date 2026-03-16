Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из ЕС

Риск выхода Польши из состава Евросоюза высок, так как эту инициативу продвигают президент страны Кароль Навроцкий и другие высокопоставленные политики. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск, сообщает «Интерфакс».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Polexit сегодня представляет собой реальную угрозу!» — написал он в соцсети X. Дональд Туск уточнил, что за выход из Евросоюза выступают обе конфедерации, большая часть представителей партии «Право и справедливость». Политик добавил, что Кароль Навроцкий является покровителем сторонников выхода страны из ЕС, пишет «Интерфакс».

Премьер-министр подчеркнул, что для Польши прекращение членства в ЕС будет иметь неблагоприятные последствия. Туск заверил, что сделает всё возможное, чтобы предотвратить запуск процедуры выхода из Евросоюза.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий обратился к Германии с требованием репараций для закупки оружия. Он уточнил, что Германия будет выплачивать компенсацию за ущерб времен Второй мировой войны, а польские власти направят деньги на усиление обороноспособности Польши и НАТО.

