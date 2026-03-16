Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из ЕС

«Polexit сегодня представляет собой реальную угрозу!» — написал он в соцсети X. Дональд Туск уточнил, что за выход из Евросоюза выступают обе конфедерации, большая часть представителей партии «Право и справедливость». Политик добавил, что Кароль Навроцкий является покровителем сторонников выхода страны из ЕС, пишет «Интерфакс».
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий обратился к Германии с требованием репараций для закупки оружия. Он уточнил, что Германия будет выплачивать компенсацию за ущерб времен Второй мировой войны, а польские власти направят деньги на усиление обороноспособности Польши и НАТО.