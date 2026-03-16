Вице-губернатор Красноярского края Валерий Семенов: Сегодня назрела необходимость использования сибирских рек для перевозки грузов по СМП

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве на площадке Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) прошла совместная с Северным форумом экспертно-аналитическая сессия «Арктика в эпоху перемен». В рамках сессии состоялся круглый стол «Арктические транспортные коридоры: геополитические вызовы и технологические решения». В дискуссии принял участие заместитель губернатора Красноярского края Валерий Семенов.

В своем выступлении он подчеркнул важность использования сибирских рек, особенно Енисея, для развития транспортного коридора и разгрузки железнодорожных путей.

«Еще в 2023 году мы просчитывали возможность перевозки грузов по северно-морскому пути через великие северные реки. И один из этих проектов был, как раз, связан с Енисеем, — сказал Семенов. — И сегодня назрела необходимость использования сибирских рек. Это объявил и президент России на Дальневосточном форуме, это подтвердила морская коллегия, когда была с визитом у нас в крае, на Диксоне, в Дудинке. Мы не можем себе позволить не использовать реки».

По словам заместителя губернатора края, такой ресурс может не только обеспечивать увеличение грузопотока по северному морскому пути, но и в обратном направлении.

Говоря об уникальности Красноярского края для решения транспортных вопросов в Арктике Валерий Семенов подчеркнул, что регион расположен в центре России, его арктическая территория составляет практически 23% всей арктической территории Российской Федерации.

К портам Красноярска и Лесосибирска подходят Транссиб и трасса М53, которые могут стать коммуникаторами для доставки грузов, в том числе и в период летней речной навигации, и на северном морской пути.

Красноярск имеет единственный в России судовой подъемник, соединяющий Енисей с Красноярским водохранилищем. Река Енисей может работать в двух направлениях: разгружать восточный полигон и обеспечивать выход к Монголии и Китаю.

Поселок Диксон находится в центре Северного морского пути. «Красноярский край предложил создание баз МЧС, ремфлота и бункировки на Диксоне для обеспечения безопасности и эффективности судоходства. Но здесь нужна дополнительная инфраструктура, новые логистические центры для того, чтобы в период навигации накапливать грузы. Мы готовим эту программу, мы готовим вопросы, которые необходимо совместно решать. Красноярский край к этому готов», — подчеркнул Валерий Семенов.

