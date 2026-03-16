Наблюдатели ОИС оценили итоги референдума в Казахстане

Представители Организации исламского сотрудничества (ОИС) отметили высокий уровень участия граждан Казахстана в республиканском референдуме.

Источник: DKNews.kz

Об этом на пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям сообщил директор по делам Азии Генерального секретариата ОИС Имран Садихов, передает DKNews.kz.

Широкое участие граждан.

По словам представителя организации, предварительные результаты голосования демонстрируют активную позицию населения и его участие в определении будущего страны.

«Предварительные результаты референдума отражают широкое участие граждан, подчеркивая активное вовлечение народа Казахстана в формирование конституционного будущего своей страны».

Оценка проведения референдума.

В Генеральном секретариате ОИС также отметили спокойную и организованную атмосферу в день голосования.

«Генеральный секретариат высоко оценивает мирное и упорядоченное проведение референдума и выражает признательность властям Казахстана за содействие работе международных наблюдателей».

Поздравления Казахстану.

Представители организации поздравили руководство страны и граждан с проведением важного политического события.

«Генеральный секретариат поздравляет руководство и народ Казахстана с успешным проведением этого важного национального события».

Роль Казахстана в ОИС.

Также было подчеркнуто, что Казахстан остаётся активным участником Организации исламского сотрудничества и продолжает играть значимую роль в её работе.

«Подтверждается, что Казахстан остается ценным и активным членом Организации исламского сотрудничества и вновь выражается поддержка усилиям, направленным на укрепление конституционных институтов, содействие стабильности и продвижение устойчивого развития в стране».

Международные наблюдатели отметили, что референдум стал важным этапом политического развития страны и продемонстрировал высокий уровень гражданской вовлечённости.