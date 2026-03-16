«Единая Россия» объявила о начале приема заявок на «ПолитСтарт»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Он пройдёт в рамках 59 избирательных кампаний и охватит 44 региона, в том числе — Красноярский край.
Главная цель кадрового проекта Высшей партийной школы «Единой России» — помочь начинающим политикам принять участие в выборах. Также подать заявку могут начинающие политики, участвующие в предварительном голосовании в Государственную Думу и Законодательное Собрание.
Участниками проекта могут стать граждане РФ старше 18 лет, разделяющие цели и этические нормы партии, без законодательных ограничений для участия в статусе кандидата, без опыта участия в избирательных кампаниях и без ограничения верхней возрастной планки. Особое внимание уделяется ветеранам и участникам СВО, а также волонтёрам, работавшим в исторических регионах и госпиталях.
На проекте предусмотрено два основных статуса участия: «Кандидат» и «Политтехнолог». К первой категории относятся участники ПГ, не имевшие ранее депутатского мандата в законодательных органах государственной власти. Участниками второго направления могут стать люди, не являющиеся членами других политических партий, имеющие представление о политических технологиях и желающих поучаствовать в реальной избирательной кампании «Кандидата».
Все зарегистрированные участники получат возможность пройти обучение на платформе Высшей партийной школы «Единой России» по курсу «Политический лидер», которое пройдёт в апреле.
Индивидуальными наставниками станут опытные политтехнологи и политконсультанты, депутаты Госдумы, сенаторы и региональные политики. Среди наставников действующие депутаты: ветераны СВО, участники предыдущих сезонов проекта и выпускники ВПШ.
Всех, кто успешно пройдёт отбор и победит в предварительном голосовании партии, пригласят на очный образовательный модуль в Москву в июне. Они также получат профессионального наставника на период избирательной кампании.
Напомним, «Единая Россия» с 2018 года реализует кадровый проект, который помогает выявить новых лидеров в различных сферах, обеспечивает для них наставническое сопровождение на предварительном голосовании и выборах всех уровней. За 7 лет реализации проекта более 700 участников прошли все этапы и стали депутатами различных уровней.
Зарегистрироваться можно на сайте politstart.er.ru до 10 мая.