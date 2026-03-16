Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Semafor узнало, что Трампу лучше звонить поздно вечером и после гольфа

Звонить президенту США Дональду Трампу для телефонного интервью лучше всего поздно вечером, когда тот смотрит телевизор или поиграл в гольф, и у него хорошее настроение. Об этом сообщило Semafor со ссылкой на опрошенных журналистов, которые беседовали с Трампом.

Источник: AP 2024

Можно позвонить и утром, пишет издание, когда Трамп публикует посты в Truth Social, но он бывает в это время раздражительным.

Чиновник Белого дома рассказал автору издания, что в своей резиденции Трамп часто включает громкую связь во время разговора по телефону и беседует, находясь перед большой группой людей.

«Репортеры, которые думают, что занимаются серьезной журналистикой, звоня ему, откровенно оказывают себе медвежью услугу», — сказал собеседник Semafor. Он также отметил, что Трамп воспринимает такие звонки не слишком серьезно.

Материал дополняется

