Semafor узнало, что Трампу лучше звонить поздно вечером и после гольфа

Можно позвонить и утром, пишет издание, когда Трамп публикует посты в Truth Social, но он бывает в это время раздражительным.
Чиновник Белого дома рассказал автору издания, что в своей резиденции Трамп часто включает громкую связь во время разговора по телефону и беседует, находясь перед большой группой людей.
«Репортеры, которые думают, что занимаются серьезной журналистикой, звоня ему, откровенно оказывают себе медвежью услугу», — сказал собеседник Semafor. Он также отметил, что Трамп воспринимает такие звонки не слишком серьезно.
Материал дополняется