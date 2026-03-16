BI: НАТО усиливает патрулирование в Арктике ради обнаружения российских подлодок

Согласно статье, в последние годы западные военные офицеры настаивали на необходимости следить за активностью российских субмарин до того, как они дойдут до Атлантики, чтобы избежать «неприятных сюрпризов».
Если российским подлодкам удастся выбраться с относительного мелководья в глубокие воды Атлантического океана, то… отследить их станет сложнее. Не то чтобы их нельзя было отследить, но трудности… возрастают в геометрической прогрессии и представляют угрозу не только для Европы, но и для США.
В результате усиленного патрулирования по воздуху, на суше и на море наличие военно-морских сил членов НАТО и их общая активность в регионе за последние два-три года выросли более чем вдвое, уточнил глава штаба Вооруженных сил Норвегии, вице-адмирал Руне Андерсен. Он подтвердил, что это отчасти «является ответом на рост числа российских подлодок, находящихся за пределами зоны боевых действий».
Как напоминает BI, Россия располагает одним из крупнейших в мире флотом субмарин, насчитывающим 64 действующие лодки. Северный флот, базирующийся в Мурманской области на берегу Баренцева моря, оперирует десятками кораблей, говорится в статье. При этом издание поясняет, что вооруженные силы НАТО располагают целым рядом средств для проведения противолодочных операций, включая фрегаты, собственные субмарины, вертолеты и патрульные самолеты.
Кроме того, в феврале европейские страны приняли участие в учениях НАТО «Арктический дельфин — 26» у берегов Норвегии, где особое внимание уделялось обороне Северной Атлантики и Фареро-Исландскому рубежу (GIUK — стратегически важный рубеж в северной части Атлантического океана, проходящий между Гренландией, Исландией и Великобританией; используется силами НАТО для контроля за выходом подводных лодок и судов из Арктики в Атлантику. — Прим. ред.).
Как заявил в феврале генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, одним из ключевых преимуществ альянса является то, что «теперь у нас есть единый арктический подход, при котором союзники синхронизируют действия, укрепляют и расширяют регулярное присутствие во всем регионе». «Мы объединяем то, что у нас уже есть, и добавляем сверху то, что, судя по анализу пробелов, нам еще предстоит сделать», — пояснил он.