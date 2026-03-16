Свердловские депутаты одобрили изменения в закон об омбудсмене

Напомним, Татьяна Мерзлякова занимает должность омбудсмена с 2001 года. В 2016 году предыдущие ее сроки «обнулились» — пошел новый отсчет. По федеральному закону срок полномочий омбудсменов в регионах ограничивается двумя сроками по 5 лет. Таким образом, в 2026 году Татьяна Мерзлякова должна уйти в отставку. Если свердловские депутаты примут предложенные Денисом Паслером поправки, у действующего свердловского омбудсмена появится возможность сохраниться на посту еще на пять лет.