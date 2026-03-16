Свердловские депутаты одобрили изменения в закон об омбудсмене

Заседание комитета прошло в понедельник, 16 марта. Как передает корреспондент ЕАН, представлял депутатам законопроект замгубернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Сергей Никонов. По его словам, законопроект направлен на актуализацию законодательства. В действующем областном законе содержится ссылка на неактуальный федеральный закон.
«Это создает правовую неопределенность», — отметил Никонов.
Он добавил, что в ряде регионов уже привели местное законодательство в соответствие с федеральным. Теперь депутатам предстоит рассмотреть законопроект на пленарном заседании 24 марта.
Напомним, Татьяна Мерзлякова занимает должность омбудсмена с 2001 года. В 2016 году предыдущие ее сроки «обнулились» — пошел новый отсчет. По федеральному закону срок полномочий омбудсменов в регионах ограничивается двумя сроками по 5 лет. Таким образом, в 2026 году Татьяна Мерзлякова должна уйти в отставку. Если свердловские депутаты примут предложенные Денисом Паслером поправки, у действующего свердловского омбудсмена появится возможность сохраниться на посту еще на пять лет.
Максим Филиппович.