Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловские депутаты одобрили изменения в закон об омбудсмене

Депутаты регионального парламента на комитете по законодательству и безопасности заксобрания Свердловской области одобрили внесенный губернатором Денисом Паслером законопроект, позволяющий пролонгировать полномочия Татьяны Мерзляковой на посту уполномоченного по правам человека.

Источник: ЕАН

Заседание комитета прошло в понедельник, 16 марта. Как передает корреспондент ЕАН, представлял депутатам законопроект замгубернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Сергей Никонов. По его словам, законопроект направлен на актуализацию законодательства. В действующем областном законе содержится ссылка на неактуальный федеральный закон.

«Это создает правовую неопределенность», — отметил Никонов.

Он добавил, что в ряде регионов уже привели местное законодательство в соответствие с федеральным. Теперь депутатам предстоит рассмотреть законопроект на пленарном заседании 24 марта.

Напомним, Татьяна Мерзлякова занимает должность омбудсмена с 2001 года. В 2016 году предыдущие ее сроки «обнулились» — пошел новый отсчет. По федеральному закону срок полномочий омбудсменов в регионах ограничивается двумя сроками по 5 лет. Таким образом, в 2026 году Татьяна Мерзлякова должна уйти в отставку. Если свердловские депутаты примут предложенные Денисом Паслером поправки, у действующего свердловского омбудсмена появится возможность сохраниться на посту еще на пять лет.

Максим Филиппович.