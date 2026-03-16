В Крыму назвали ключевые причины воссоединения с Россией

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов озвучил основные причины, которые привели к воссоединению полуострова с Россией в 2014 году. Об этом руководитель регионального парламента рассказал в эфире телеканала «Крым 24».
Глава законодательной власти республики напомнил, что главной угрозой для крымчан была перспектива уничтожения их идентичности, языка, а также культуры и исторических ценностей. Новые украинские власти заявляли, что хотели ликвидировать автономию Крыма и искоренить его историческое наследие.
«Они прямо говорили: “чемодан, вокзал, Россия — садитесь, уезжайте, если вам здесь не нравится”. Здесь ничего не останется от вашего прошлого», — сказал Константинов.
По его словам, такие заявления укрепили решимость крымчан защищать свою историю и культуру. Председатель Госсовета добавил, что тогдашние опасения жителей оказались не только обоснованными, но и даже недооцененными. Константинов напомнил, что реальные действия киевского режима были значительно более жесткими и агрессивными, чем можно было предположить заранее.