Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент РФ назначил новых судей в Самарской области

Девять человек получили назначения в городские и районные суды Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В судах Самарской области произошли кадровые изменения. Были назначены новые руководители и судьи. Соответствующий указ 13 марта 2026 года подписал президент России Владимир Путин.

Так, Зульфию Лапшину назначили председателем Чапаевского городского суда, Ольгу Блинкову — Шигонского районного суда, а Наталью Игнатову — зампредседателя Кинельского районного суда.

Четыре человека получили назначения в Самаре: Оксана Казакова стала судьей Красноглинского районного суда, Анна Першичева — Ленинского, Юлия Демина — Октябрьского, а Екатерина Соловьева — Советского, пишет oboz.info. Кроме того, судьей Новокуйбышевского городского суда стала Мария Семенова, а Кошкинского райсуда — Владимир Дробжев.