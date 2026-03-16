Президент РФ назначил новых судей в Самарской области

В судах Самарской области произошли кадровые изменения. Были назначены новые руководители и судьи. Соответствующий указ 13 марта 2026 года подписал президент России Владимир Путин.
Так, Зульфию Лапшину назначили председателем Чапаевского городского суда, Ольгу Блинкову — Шигонского районного суда, а Наталью Игнатову — зампредседателя Кинельского районного суда.
Четыре человека получили назначения в Самаре: Оксана Казакова стала судьей Красноглинского районного суда, Анна Першичева — Ленинского, Юлия Демина — Октябрьского, а Екатерина Соловьева — Советского, пишет oboz.info. Кроме того, судьей Новокуйбышевского городского суда стала Мария Семенова, а Кошкинского райсуда — Владимир Дробжев.