Президент РФ назначил новых судей в Самарской области

Четыре человека получили назначения в Самаре: Оксана Казакова стала судьей Красноглинского районного суда, Анна Першичева — Ленинского, Юлия Демина — Октябрьского, а Екатерина Соловьева — Советского, пишет oboz.info. Кроме того, судьей Новокуйбышевского городского суда стала Мария Семенова, а Кошкинского райсуда — Владимир Дробжев.