Политолог раскрыл планы Ирана по Украине

Заявления Ирана о том, что Украина станет законной целью ударов — закономерная реакция на заявление украинского лидера Владимира Зеленского о помощи США и арабским странам в борьбе с иранскими беспилотниками. Об этом Новостям Mail рассказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

Иран показывает, что готов рассматривать Украину как потенциального участника конфликта, поддерживающего агрессоров в виде США и Израиля. Однако Тегеран пока не намерен наносить удары по украинской территории, считает эксперт.

Начнем с того, что Ирану сейчас нужны ресурсы, чтобы отбиваться от США, сохраняя собственную государственность. Украина в этом отношении стала бы растратой ресурсов. Для Ирана они все-таки ограничены. Заявление Ирана в большей степени несет риторическое обозначение того, что страна реагирует на заявление Зеленского, всерьез его воспринимает и, со своей стороны, потенциально готова что-то по этому поводу делать.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Реагируя на заявление Зеленского, Иран также демонстрирует свою лояльность России, которая всегда была для него важным партнером. Это указание на то, что Иран остается с Россией, несмотря на то, что сам находится под серьезнейшим давлением. Возможно, Иран таким образом пытается еще сподвигнуть РФ на какие-то более активные действия, но тут сработает примерно тот же фактор, что и в плане Ирана и Украины.

Силы России сосредоточены на разрешении украинского конфликта, и маловероятно, что Москва согласится глубоко погружаться в войну на Ближнем Востоке и вступать в прокси-противостояние с США. Это не самый желательный для нас сценарий, особенно на фоне того, что Дональд Трамп явно дает понять, что ему сейчас вообще не до Украины.

Возможно, реакция Ирана может заставить Зеленского задуматься, но на Ближнем Востоке довольно давно работают специалисты из Украины, подготавливая местные группировки, поясняет эксперт.

Мы видели это в Сирии, мы знаем, что Израилю они необходимую информацию предоставляют.

Ответ Тегерана Зеленскому — это элемент дипломатии, выстраивание более прочных контактов с Россией, а также выражение готовности реагировать на агрессивные действия со стороны третьих государств, резюмирует эксперт.

Ранее председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше