Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 16 марта: главное

РФ открыта к продолжению мирного процесса по Украине и ждет следующего раунда переговоров.
Мы считаем, что это [новый раунд переговоров по Украине] будет возможно уже в обозримой перспективе.
Место встречи нового раунда переговоров по Украине не определено.
Никакого интереса к теме Украины Трамп, судя по его заявлениям, не терял, более того, он рекомендует Зеленскому пойти на сделку.
Из заявлений Трампа по Украине следует, что именно Киев тормозит урегулирование.
Кремль не комментирует заявления, подобные высказыванию Зеленского о поставках российских дронов в Иран.
Здесь, наверное, вам нужно обращаться к руководителю киевского режима, спрашивая у него, откуда он взял такую информацию. Мы не комментируем подобные заявления.
РФ ожидает дополнительных поступлений в бюджет на фоне роста цен на нефть и временного смягчения американских санкций.
Вы знаете, что у нас действуют определенные правила, определенные пороги отсечения в отношении нефтяных денег. Разумеется, речь идет о дополнительных доходах наших нефтяных компаний, которые продают нефть, продают нефтепродукты и которые, конечно же, ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру. Доходы компаний означают увеличение поступлений в бюджет.
Кремль не стал комментировать утверждения, будто новый лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи прибыл на лечение в Москву.
Санкции Киева против российских паралимпийцев не способны бросить тень на успешные выступления спортсменов.
Глава государства может рассмотреть возможность встречи с российскими спортсменами, завоевавшими 12 медалей на Паралимпиаде в Италии.
16 марта Владимир Путин созвонился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Подробности разговора будут позже.
Владимир Путин в понедельник встретит в Кремле главу Удмуртской Республики Александра Бречалова.