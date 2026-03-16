«Единая Россия» проводит акцию «Антипаводок» в округах Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Активисты партии и представители «Молодой Гвардии Единой России» в Канске и Минусинске Красноярского края посетили ветерана СВО и мать погибшего участника СВО.

В Минусинске у матери погибшего участника СВО Раисы Максимовой партийцы осмотрели придомовую территорию, обсудили проблемы, очистили снег во дворе и помогли убрать доски.

Депутат Минусинского окружного Совета, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Букреев договорился об откачке воды во время потепления.

«Хочу выразить огромную благодарность волонтерам и партии “Единая Россия”, которая неоднократно помогает мне. Договорились с Владимиром Анатольевичем, что приедет машина, которая откачает таящую воду, сегодня морозно. На сегодняшний день волонтеры почистили территорию ото льда и снега», — поделилась Раиса Максимова.

В Канске активисты партии и председатель окружного Совета депутатов, секретарь окружного отделения «Единой России» Владимир Поляков помогли ветерану СВО Аркадию Косташко. Партийцы почистили домовую территорию от снега, проверили погреб.

«Наша партия умеет действовать быстро и эффективно. Когда из прогноза погоды стало понятно, что весна будет сложной, мы включились в работу. Труд волонтеров будет максимально полезен в прочистке водосточных канав, участии мониторинговых групп, в информировании населения, физической поддержке при завалах и откачке воды. Начали в Канске помогать людям, кто особо в этом нуждается — в первую очередь, это участники СВО и члены их семей, а также одиноко проживающие пенсионеры», — рассказал Владимир Поляков.

Отметим, на базе каждого местного отделения партии «Единая Россия» в регионе будут сформированы волонтерские группы, готовые прийти на помощь жителям и органам местного самоуправления. Вместе они определят наиболее проблемные зоны и расчистят их до периода активного таяния снега.

Кроме того, представители «Единой России» будут принимать участие в работе мониторинговых групп по наблюдению за изменением обстановки на местах и своевременному информированию населения. Такие меры позволят оперативно реагировать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, объединить усилия волонтеров и гражданского общества в паводковый период.

