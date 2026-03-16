Axios раскрыл, как Трамп оказался в ловушке эскалации войны с Ираном

11 марта Трамп говорил, что операция против Ирана скоро закончится, поскольку в стране уже «практически не на что больше нацеливаться». При этом за неделю до этого он заявил, что война будет продолжаться, пока не будут достигнуты поставленные цели. «У меня нет никаких временных ограничений. Я хочу довести это до конца», — сказал американский президент. Politico со ссылкой на документы Пентагона сообщало, что операция первоначально планировалась на срок не менее 100 дней, она обходится Вашингтону примерно в $1 млрд.