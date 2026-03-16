Axios раскрыл, как Трамп оказался в ловушке эскалации войны с Ираном

Война США с Ираном стала первым случаем для американского президента Дональда Трампа, в котором он не может легко выйти из ситуации с помощью импровизации или путем переговоров, пишет Axios, побеседовав с источниками из числа чиновников.
Как отмечает издание, Трамп рискует оказаться в ловушке между своими желаниями и реальностью войны. Президент США рассчитывает на быструю и очевидную победу, однако в отличие от пошлин, которые можно быстро ввести и затем отменить, исход войны не зависит от односторонних шагов.
Трамп пытается преодолеть нефтяной коллапс в Персидском заливе, но рискует попасть в «ловушку эскалации», когда более мощная сила заинтересована в продолжении атак для демонстрации превосходства на фоне снижения результативности, объясняет Axios. Фактически, говорится в материале, это подтвердил высокопоставленный источник в Белом доме: «То, что иранцы мешают [судоходству в Ормузском в проливе], только укрепляет [Трампа] в своей позиции».
По данным агентства, в Белом доме изначально рассчитывали на интенсивную военную операцию продолжительностью четыре-шесть недель. Однако Вашингтон и его союзники уже готовятся к более долгой эскалации — нестабильность на Ближнем Востоке и операция США могут продолжаться до сентября, даже если боевые действия перейдут в менее интенсивную фазу, рассказали три разных человека из администрации Трампа и стран-союзников.
Хотя США и Израиль добились значительных военных успехов, включая уничтожение части иранского флота, у администрации Трампа пока нет очевидного способа объявить о победе, говорится в публикации. По оценке издания, для Тегерана достаточно просто сохранить режим у власти, чтобы представить исход конфликта как собственный успех.
Bloomberg ранее писал, что спустя почти две недели после начала конфликта у США возникли проблемы: Иран, чей военный бюджет меньше ВВП штата Вермонт, обладает уникальным арсеналом ракет и беспилотников, с которым американцы прежде не сталкивались.
Кроме того, Иран дешевыми дронами истощает запас дорогих ракет США и союзников, узнала The New York Times. Так, газета написала, что иранские дроны-камикадзе типа Shahed-136 оцениваются в $20−50 тыс. за единицу, а одна зенитная ракета Patriot обходится американскому бюджету более чем в $3 млн.
11 марта Трамп говорил, что операция против Ирана скоро закончится, поскольку в стране уже «практически не на что больше нацеливаться». При этом за неделю до этого он заявил, что война будет продолжаться, пока не будут достигнуты поставленные цели. «У меня нет никаких временных ограничений. Я хочу довести это до конца», — сказал американский президент. Politico со ссылкой на документы Пентагона сообщало, что операция первоначально планировалась на срок не менее 100 дней, она обходится Вашингтону примерно в $1 млрд.
Трамп также потребовал от Тегерана «безоговорочной капитуляции». Как пояснили в Белом доме, президент США сам решит, когда от Ирана перестанет исходить угроза.