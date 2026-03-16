Высочайшее качество: губернатор Рязанской области о белорусских строителях

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Губернатор Рязанской области России Павел Малков отметил высокий уровень белорусских строителей, которые начали работать в этом российском регионе.
Делегация Рязанской области во главе с губернатором находится с двухдневным рабочим визитом в Минске. Также в Беларусь приехали представители 16 предприятий этого российского региона.
В первой половине дня губернатор провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, после чего пообщался с прессой.
«У нас в Рязанской области начали работать строительные компании из Беларуси. Хочу отметить высочайшее качество проведения работ. Сам был с инспекцией буквально два месяца назад», — рассказал губернатор.
По его словам, его визит на объекты, которые строят белорусы, как раз совпали со сложными погодными условиями.
«Ужасная погода, −15°С, валит снег, сугробы по пояс. Работают, культура производства на высочайшем уровне. Все как по линеечке, все одеты красиво, аккуратно, просто приятно посмотреть», — сказал он.
При этом он отметил высокую профессиональную культуру строителей.
«Во-первых, высочайшая репутация и так была известна (белорусского — Sputnik) строительства, во-вторых, когда ты видишь своими глазами, конечно, хочется наладить взаимодействие», — сказал Малков.
По его словам, белорусские и рязанские партнеры определяет наиболее перспективные направления сотрудничества, одним из приоритетных является станкостроение.