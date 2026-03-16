Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Высочайшее качество: губернатор Рязанской области о белорусских строителях

В Минск, кроме официальной делегации Рязанской области, прибыла и бизнес-миссия, в которую вошли представители 16 предприятий региона.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Губернатор Рязанской области России Павел Малков отметил высокий уровень белорусских строителей, которые начали работать в этом российском регионе.

Делегация Рязанской области во главе с губернатором находится с двухдневным рабочим визитом в Минске. Также в Беларусь приехали представители 16 предприятий этого российского региона.

В первой половине дня губернатор провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, после чего пообщался с прессой.

«У нас в Рязанской области начали работать строительные компании из Беларуси. Хочу отметить высочайшее качество проведения работ. Сам был с инспекцией буквально два месяца назад», — рассказал губернатор.

По его словам, его визит на объекты, которые строят белорусы, как раз совпали со сложными погодными условиями.

«Ужасная погода, −15°С, валит снег, сугробы по пояс. Работают, культура производства на высочайшем уровне. Все как по линеечке, все одеты красиво, аккуратно, просто приятно посмотреть», — сказал он.

При этом он отметил высокую профессиональную культуру строителей.

«Во-первых, высочайшая репутация и так была известна (белорусского — Sputnik) строительства, во-вторых, когда ты видишь своими глазами, конечно, хочется наладить взаимодействие», — сказал Малков.

По его словам, белорусские и рязанские партнеры определяет наиболее перспективные направления сотрудничества, одним из приоритетных является станкостроение.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше