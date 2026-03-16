Токаев подписал указ о призыве казахстанцев на срочную воинскую службу

Согласно указу, глава государства Касым-Жомарта Токаев постановил уволить в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы.
«Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Комитет национальной безопасности, Службу государственной охраны в марте-июне и сентябре-декабре 2026 года граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва», — говорится в тексте указа.
Также местным исполнительным органам поручено организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу через соответствующие местные органы военного управления. Правительству Казахстана президент поручил организовать финансовое и материальное обеспечение отправки казахстанцев, призванных для прохождения срочной службы, и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки воинской службы.
Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.