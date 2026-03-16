Иран во время волны атак на Израиль и базы США применил сверхтяжелые баллистические ракеты

ДОХА, 16 марта. /ТАСС/. Иран в ходе 55-й волны ответных ударов атаковал базу США в ОАЭ Ад-Дафра и военные объекты Эль-Джуфейр и Шейх-Иса в Бахрейне. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

Источник: AP 2024

«Были поражены объекты террористической армии США, расположенные на авиабазе Ад-Дафра, военно-морской базе Эль-Джуфейр и авиабазе Шейх-Иса, с применением средне- и дальнобойных твердотопливных ракет Fateh, Zolfaghar и Dezful, а также ударных беспилотников. Операция прошла успешно», — приводит текст заявления телеканал SNN.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
