Иран ударил по производящим мощностям израильской компании Rafael

«Армия Исламской Республики Иран в ответ на преступления американо-сионистского врага несколько часов назад нанесла удары беспилотниками по важным и стратегическим центрам производства оружия Rafael и авиационной промышленности Israel Aerospace Industries сионистского режима», — приводит текст заявления пресс-службы армии Ирана телеканал SNN.
«Центр производства оружия Rafael занимается разработкой систем противовоздушной обороны, таких как “Железный купол”, а также ракет Spike и кибертехнологий для армии сионистского режима. Центр авиационной промышленности Israel Aerospace Industries занимается производством военных самолетов, беспилотников, ракет, систем ПВО и разработкой жизненно важных систем, таких как противоракетный щит Arrow», — уточнили в иранской армии.