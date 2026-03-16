«Покажите мне критику власти в “официальных источниках” — вы её не найдёте!»: Ошибки правительства Молдовы преподносятся как достижения — мнение

Журналист Серджиу Бадан высказался по поводу объективности «официальных источников» СМИ.
«Нас призывает нас получать информацию “только из официальных источников”.
Если информироваться лишь из «официальных источников», возникают несколько рисков:
Официальные источники никогда не расскажут о злоупотреблениях властью.
О коррупции не будут сообщать те, кто её совершает (то есть сама власть).
Ошибки правительства в официальных источниках преподносятся как достижения.
Покажите мне критику власти в «официальных источниках» — вы её не найдёте. Ни самокритики, ни признания ошибок.
В демократическом обществе люди получают информацию из «официальных источников», из независимой прессы и из отчётов международных институтов.
Призывая нас информироваться исключительно из «официальных источников», власть тем самым признаёт, что она не является демократической".
