Эксперт: что ждет Киев после отправки бойцов на Ближний Восток

Иран может атаковать дипломатические представительства Украины на Ближнем Востоке в ответ на ее помощь США в ближневосточном конфликте. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт не исключил, что украинские военнослужащие могут оказать поддержку американцам в противостоянии с Исламской Республикой, так как Киев постоянно демонстрирует солидарность с НАТО.

«У Ирана есть полный набор баллистических ракет, включая три вида гиперзвуковых двухступенчатых твердотопливных. Действительно возможны удары и по украинским посольствам, и по местам компактного размещения украинского бизнеса», — уточнил собеседник NEWS.ru. Он добавил, что законными целями атак для иранцев могут быть представительства банковских учреждений, через которые украинские власти ведут дела, а также компании, которые сотрудничают с Киевом.

Артамонов напомнил, что Иран за поддержку США и Израиля атакует даже своих единоверцев — иранская армия бьет по целям в ОАЭ, Саудовской Аравии. Эксперт резюмировал, что Тегеран может ударить по объектам, связанным с Украиной и ВСУ.

Ранее стало известно, что целями иранской армии в ходе 55-й волны ответных ударов стала база США в ОАЭ «Ад-Дафра» и военные объекты в Бахрейне. Для атак использовались дальнобойные твердотопливные ракеты Fateh, Zolfaghar и Dezful, а также ударные дроны.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше