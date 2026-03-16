СМИ: Трамп готов сорвать перезагрузку американо-китайских отношений

В интервью британской газете Financial Times Трамп в выходные сказал, что «может отложить» поездку в Китай, хотя в Пекине еще в пятницу были уверены, что встреча двух лидеров состоится по плану. Глава Белого дома сказал, что до его визита в Китай остается две недели и Вашингтон хочет прояснить позицию Пекина по ситуации вокруг Ормузского пролива. В воскресенье на борту самолета Air Force One американский президент заявил, что Китай получает около 90% своей нефти через Ормузский пролив, и назвал «сотрудничество» Пекина по Ормузу вопросом личных интересов, отмечает американский канал CNBC.