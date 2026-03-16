СМИ: Трамп готов сорвать перезагрузку американо-китайских отношений

В интервью британской газете Financial Times Трамп в выходные сказал, что «может отложить» поездку в Китай, хотя в Пекине еще в пятницу были уверены, что встреча двух лидеров состоится по плану. Глава Белого дома сказал, что до его визита в Китай остается две недели и Вашингтон хочет прояснить позицию Пекина по ситуации вокруг Ормузского пролива. В воскресенье на борту самолета Air Force One американский президент заявил, что Китай получает около 90% своей нефти через Ормузский пролив, и назвал «сотрудничество» Пекина по Ормузу вопросом личных интересов, отмечает американский канал CNBC.
Неизвестно, намерен ли Трамп отложить визит в Китай из-за того, что американские президенты обычно воздерживаются от зарубежных поездок во время участия вооруженных сил США в военных конфликтах. Или же таким образом он рассчитывает вынудить Пекин отправить свои военные корабли в составе «международной коалиции» для разблокирования Ормузского пролива.
Но, как предупреждают эксперты, манипулирование Трампа не даст Вашингтону дополнительных рычагов давления на Пекин, пишет FT.
Если Вашингтон думает, что перенос (саммита) обеспечит США рычаг давления на Пекин и вынудит Китай играть более активную роль в посредничестве, то Вашингтон будет разочарован.
Эдвард Фишман, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям (CFR), разделяет это мнение. Он считает, что Китай не пойдет на поводу у Трампа, который, на его взгляд, «блефует».
По оценкам Nomura, поставки нефти через Ормуз составляют всего 6,6% общего энергопотребления Китая. А судя по спутниковым снимкам, Иран, несмотря на войну, продолжил поставки сырой нефти в Китай. К тому же Пекин за последние 20 лет значительно диверсифицировал свои источники энергии и создал крупные стратегические резервы, чтобы смягчить последствия любых длительных перебоев. По состоянию на январь китайские запасы сырой нефти составляли 1,2 млрд баррелей — достаточно для удовлетворения спроса в течение трех-четырех месяцев.
Если президент США решит отложить свой визит в Китай до окончания войны на Ближнем Востоке, то Пекин «вздохнет с облегчением, так как ему не придется занимать какую-либо позицию» в ближневосточном вопросе. Но если Трамп вообще отменит поездку, то это станет очередным ударом по двусторонним отношениям. Такой шаг подчеркнет нестабильность в отношениях США и Китая, а на согласование новой встречи двух лидеров уйдет много времени.