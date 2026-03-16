Лавров заявил, что переговорщик Парижа не привез ничего нового по Украине

«Ничего, что не звучало бы публично из Парижа, на этих вот закрытых контактах мы не услышали», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главным министром, министром иностранных дел и по вопросам диаспоры Кении Мусалией Мудавади.
По словам министра, Париж, запросивший такой контакт, попросил не афишировать визит, «но в итоге сами же, как вы понимаете, слили эту информацию». «Не знаю с какой целью, может быть показать, что Европа старается, а ее не пускают в переговоры», — добавил Лавров.
Он отметил, что ЕС «сам себя уже дискредитировал по полной программе», а не то что кто-то не пускает европейцев за стол переговоров. «И, слушая заявления тех же французов, немцев, брюссельских бюрократов, не вижу ничего, что могло бы конструктивно восприниматься с прицелом на какой-то процесс на переговорах», — заключил Лавров.
В прошлом месяце об отсутствии «позитивных сигналов» по Украине от французского переговорщика рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, европейцы тратят свои усилия на то, чтобы «убедить украинцев продолжить войну».
