Эксперт оценил вероятность захвата иранского острова Харк

Решить эту задачу, скорее всего, возможно достаточно малыми десантными силами, но, с другой стороны, американцы будут находиться под ударом с «большой земли», что чревато потерями.
Аналитик отмечает, что Иран сможет обстреливать остров уже не только баллистическими ракетами и дальнобойными БПЛА, но и артиллерией и FPV-дронами.
Так что такая сухопутная операция чревата значительными рисками для США и ее результаты будут ограничены.
Если президент США Дональд Трамп решится разрушить существующую на острове инфраструктуру, то от этого нефть только вырастет в цене. Возможно, захват нефтяного терминала останется лишь угрозой американского президента, резюмирует Ермаков.
Ранее издание Axios со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Трамп рассматривает возможность захвата ключевого иранского нефтяного терминала на острове Харк. Это потребует привлечения сухопутных подразделений армии США. В публикации отмечается, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.