Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт оценил вероятность захвата иранского острова Харк

На острове Харк сосредоточена важная для Ирана инфраструктура по переработке и транспортировке нефти. Захватив остров, США смогут диктовать условия Тегерану. Об этом Новостям Mail рассказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Заполучив остров, США улучшат контроль за Ормузским проливом, хотя снять угрозу его блокировки со стороны Ирана полностью не получится.

Решить эту задачу, скорее всего, возможно достаточно малыми десантными силами, но, с другой стороны, американцы будут находиться под ударом с «большой земли», что чревато потерями.

Александр Ермаков
научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Аналитик отмечает, что Иран сможет обстреливать остров уже не только баллистическими ракетами и дальнобойными БПЛА, но и артиллерией и FPV-дронами.

Так что такая сухопутная операция чревата значительными рисками для США и ее результаты будут ограничены.

Если президент США Дональд Трамп решится разрушить существующую на острове инфраструктуру, то от этого нефть только вырастет в цене. Возможно, захват нефтяного терминала останется лишь угрозой американского президента, резюмирует Ермаков.

Ранее издание Axios со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Трамп рассматривает возможность захвата ключевого иранского нефтяного терминала на острове Харк. Это потребует привлечения сухопутных подразделений армии США. В публикации отмечается, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше