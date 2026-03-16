Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный эксперт объяснил, почему Трамп отверг помощь ВСУ в Иране

Отклонение предложения украинского президента Владимира Зеленского о помощи в военной операции в Иране объясняется пренебрежительным отношением американского лидера Дональда Трампа к властям Украины. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Собеседник NEWS.ru напомнил, что Дональд Трамп ясно дал понять, что Зеленский — последний кандидат, который интересует его с точки зрения военной помощи в Иране. По словам эксперта, глава Белого дома определил армию ВСУ как непрофессиональную.

«Это беспардонное заявление американского лидера с некой оценкой, которую он дал украинцам по данному вопросу. Тем не менее, конечно, это всё на совести Трампа. Так как украинцы — это все-таки сражающаяся армия, то есть какие-то навыки у них есть, поэтому я не считаю это правильной оценкой со стороны президента США», — отметил Артамонов.

Он назвал пренебрежительные замечания Трампа «раздражением, которое он срывает на Зеленском».

Ранее на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Вашингтоне Дональд Трамп признал, что Украина слабее России. Глава Белого дома выразил надежду, что в результате переговоров между Москвой и Киевом вскоре будет заключен мир.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше