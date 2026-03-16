Военный эксперт объяснил, почему Трамп отверг помощь ВСУ в Иране

Собеседник NEWS.ru напомнил, что Дональд Трамп ясно дал понять, что Зеленский — последний кандидат, который интересует его с точки зрения военной помощи в Иране. По словам эксперта, глава Белого дома определил армию ВСУ как непрофессиональную.
«Это беспардонное заявление американского лидера с некой оценкой, которую он дал украинцам по данному вопросу. Тем не менее, конечно, это всё на совести Трампа. Так как украинцы — это все-таки сражающаяся армия, то есть какие-то навыки у них есть, поэтому я не считаю это правильной оценкой со стороны президента США», — отметил Артамонов.
Он назвал пренебрежительные замечания Трампа «раздражением, которое он срывает на Зеленском».
Ранее на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Вашингтоне Дональд Трамп признал, что Украина слабее России. Глава Белого дома выразил надежду, что в результате переговоров между Москвой и Киевом вскоре будет заключен мир.