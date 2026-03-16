Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума

Референдум состоялся 15 марта, по предварительным данным ЦИК за новую Конституцию Казахстана проголосовали 87,15% граждан.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 16 мар — Sputnik. Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по Конституции.

«Результаты плебисцита стали очередным подтверждением высокого доверия граждан к проводимому Вами курсу на модернизацию страны и упрочение государственности, наглядно продемонстрировали сплоченность казахстанского общества в стремлении создавать “Справедливый Казахстан”, обеспечивать его стабильное развитие», — говорится в поздравлении.

Референдум состоялся 15 марта, по предварительным данным ЦИК за новую Конституцию Казахстана проголосовали 87,15% граждан.

