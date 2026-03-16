Лукашенко поздравил Токаева с успешным проведением референдума

Референдум в Казахстане прошел в минувшее воскресенье, он был посвящен только одному вопросу — принимать ли новую конституцию страны, проект которой был официально опубликован 12 февраля этого года. По предварительным данным ЦИК, положительно на него ответили 87,15% граждан Казахстана.
«Результаты плебисцита стали очередным подтверждением высокого доверия граждан к проводимому Вами курсу на модернизацию страны и упрочение государственности, наглядно продемонстрировали сплоченность казахстанского общества в стремлении создавать “Справедливый Казахстан”, обеспечивать его стабильное развитие», — заявил Лукашенко в своем поздравительном послании Токаеву.
Он выразил уверенность, что реализация заложенных в новую конституцию Казахстана принципов станет надежным фундаментом для последующего процветания этой страны и укрепит ее роль на международной арене.
Подчеркнув, что Минск неизменно дорожит отношениями стратегического партнерства и союзничества с Астаной, Лукашенко заявил, что уверен в дальнейшем расширении сотрудничества на благо двух братских народов.
Президент Беларуси пожелал казахстанскому лидеру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений в его ответственной деятельности, а жителям этой страны — мира и согласия.