Лукашенко поздравил Токаева с успешным проведением референдума

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Глава белорусского государства Александр Лукашенко от себя лично и от имени соотечественников поздравил своего казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума, сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Референдум в Казахстане прошел в минувшее воскресенье, он был посвящен только одному вопросу — принимать ли новую конституцию страны, проект которой был официально опубликован 12 февраля этого года. По предварительным данным ЦИК, положительно на него ответили 87,15% граждан Казахстана.

«Результаты плебисцита стали очередным подтверждением высокого доверия граждан к проводимому Вами курсу на модернизацию страны и упрочение государственности, наглядно продемонстрировали сплоченность казахстанского общества в стремлении создавать “Справедливый Казахстан”, обеспечивать его стабильное развитие», — заявил Лукашенко в своем поздравительном послании Токаеву.

Он выразил уверенность, что реализация заложенных в новую конституцию Казахстана принципов станет надежным фундаментом для последующего процветания этой страны и укрепит ее роль на международной арене.

Подчеркнув, что Минск неизменно дорожит отношениями стратегического партнерства и союзничества с Астаной, Лукашенко заявил, что уверен в дальнейшем расширении сотрудничества на благо двух братских народов.

Президент Беларуси пожелал казахстанскому лидеру крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых свершений в его ответственной деятельности, а жителям этой страны — мира и согласия.

