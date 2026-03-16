Лукашенко поздравил Токаева с успешным проведением референдума

Референдум в Казахстане прошел в минувшее воскресенье, он был посвящен только одному вопросу — принимать ли новую конституцию страны, проект которой был официально опубликован 12 февраля этого года. По предварительным данным ЦИК, положительно на него ответили 87,15% граждан Казахстана.