СМИ: Израиль официально объявил о вторжении в Ливан

Армия обороны Израиля начала наземные операции в Ливане, чтобы устранить угрозы и защитить жителей Галилеи и севера страны. «Хезболла» заплатит высокую цену за свои действия на иранском направлении… Если Касем так сильно скучает по Насралле и Хаменеи, то скоро он сможет встретиться с ними в глубинах ада вместе со всеми теми, кого мы уже устранили из «оси зла».
(Наим Касем — действующий генсекретарь «Хезболлы», назначен после убийства Израилем в 2024 году предыдущего генсекретаря Хасана Насраллы. Али Хаменеи — верховный лидер Ирана, убитый американо-израильской коалицией 28 февраля 2026 года. — Прим. ред.).
По данным канадского телеканала CBC, перед началом наземной операции Израиль обстрелял ливанскую столицу Бейрут и ряд других городов, якобы ударив по инфраструктуре, связанной с «Хезболлой». Мощные взрывы раздаются вокруг стратегического города Эль-Хиам, который считается «оплотом »Хезболлы«» и воротами в южный Ливан, сообщает катарское агентство Al Jazeera. По сведениям агентства, в Хиаме и его окрестностях идет «крупное сражение».
Агентство уточняет, что в результате израильской кампании со 2 марта свои дома в Ливане уже покинули более 80 000 человек. Согласно Министерству здравоохранения Ливана, от израильских ударов погибли по меньшей мере 850 человек, в том числе 107 детей и 66 женщин.