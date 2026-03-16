Reuters: Украина хочет получить деньги и технологии в обмен на помощь странам Ближнего Востока

Украина хочет получить деньги и технологии в обмен на помощь ближневосточным странам в защите от иранских беспилотников-камикадзе, заявил президент Владимир Зеленский.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ранее стало известно, что Киев направил на Ближний Восток три группы специалистов для проведения экспертных оценок и обучения борьбе с беспилотниками. Команды были направлены в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также на военную базу США в Иордании, уточняет агентство Reuters.

«Речь не идет об участии в (военных) операциях. Мы не находимся в состоянии войны с Ираном», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Киев пытается договориться со странами Персидского залива о более фундаментальных и долгосрочных сделках по беспилотникам, а то, что Украина получит взамен за помощь, еще предстоит обсудить.

«Для нас сегодня важны как технологии, так и финансирование», — добавил Зеленский.

При этом украинский лидер пожаловался, что США так и не подписали с Украиной соглашение по беспилотникам, которое Киев продвигал в течение нескольких месяцев. «Я хотел подписать сделку на сумму около 35−50 млрд долларов», — сказал он, добавив, что теперь не уверен, будет ли сделка вообще заключена.

Как напоминает Reuters, в минувшие выходные президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины в уничтожении беспилотников: «Последний человек, от которого нам нужна помощь, — это Зеленский», — сказал глава Белого дома.

