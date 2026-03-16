Reuters: Украина хочет получить деньги и технологии в обмен на помощь странам Ближнего Востока

«Речь не идет об участии в (военных) операциях. Мы не находимся в состоянии войны с Ираном», — подчеркнул Зеленский.
«Для нас сегодня важны как технологии, так и финансирование», — добавил Зеленский.
При этом украинский лидер пожаловался, что США так и не подписали с Украиной соглашение по беспилотникам, которое Киев продвигал в течение нескольких месяцев. «Я хотел подписать сделку на сумму около 35−50 млрд долларов», — сказал он, добавив, что теперь не уверен, будет ли сделка вообще заключена.
Как напоминает Reuters, в минувшие выходные президент США Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины в уничтожении беспилотников: «Последний человек, от которого нам нужна помощь, — это Зеленский», — сказал глава Белого дома.